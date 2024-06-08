“أمانة الشمالية” تطرح 12 فرصة استثمارية في الشعبة

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طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية 12 فرصة استثمارية بالشعبة اليوم، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت بلدية الشعبة أن الفرصة المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل قصر أفراح بمساحة 5,250 متر مربع، بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل محلات وأسواق تجارية بمساحة 2,240.82 متراً مربعاً،

بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل أسواق تجارية بمساحة 750 متراً مربعاً، بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 3,190 متراً مربعاً، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 2316 متراً مربعاً، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل مركز طبي، بمساحة 4,526 متراً مربعاً، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل مسلخ، بمساحة 3,900 متر مربع، ومدة العقد 5 سنوات، وتشغيل فرع مصرف بمساحة 4,100 متر مربع، ومدة العقد 15 سنة، وتشغيل مستودع تعبئة غاز، بمساحة 1,359.36، ومدة العقد 10 سنوات، وتشغيل صراف آلي، بمساحة 100 متر مربع، ومدة العقد 10 سنوات، وتشغيل كوفي شوب، بمساحة 200 متر مربع، وتشغيل كوفي شوب، بمساحة 100 متر مربع، ومدة عقد كل منهما 10 سنوات.

وبيّنت أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف في 3 يوليو من العام الجاري، داعيةً المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية “فرص”.