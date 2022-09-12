أمانة الشمالية تعالج 5 عناصر من أشكال التشوُّه البصري وتزرع 250 شتلة في ابن شريم

المناطق_الحدود الشمالية

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية ابن شريم خلال شهر أغسطس 2022م، بزراعة 250 شتلة وشجرة زراعية بمختلف الشوارع والميادين، بهدف زيادة الرقعة الخضراء ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال التشجير.

كما أزالت 75 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر وصيانة 100 عمود من أعمدة الإنارة، واستبدال 15 متراً من الأرصفة المتهالكة مع طلائها ومعالجة 10 حاويات نفايات ،و15 مترا مربعا من حفر الشوارع والتشققات، إلى جانب تنفيذ 20 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت البلدية أن الأعمال متواصلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.