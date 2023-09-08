أمانة الشمالية تعتمد 25 موقعاً استثمارياً وتُعدل 3 مخططات و15 قراراً مساحياً في رفحاء

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اعتمدت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 25 موقعاً استثمارياً مؤقتاً، و15 قراراً مساحياً، وتعديل 3 مخططات، واعتماد 8 مخططات استثمارية.

كما نفذت 9,049 متراً مربعاً من السفلتة، و4,188 متراً مربعاً من أعمال الأرصفة، و18,200 متر مربع من طبقة الأساس الحجري بطريق الشمال الدولي، بالإضافة إلى إزالة 35,750 متراً مربعاً من مخلفات الكشط، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي 2023م.

وفي مجال إدارة الرخص والرقابة, قامت بـ 770 جولة رقابية، منها 249 لقسم الرقابة المهنية والأسواق و 185 لأعمال الرقابة الفنية و 288 لأعمال الرقابة الصحية و34 لأعمال الحفريات و14 لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة.

وجرى خلال الجولات الرقابية رصد 31 مخالفة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا، وإغلاق منشأة ، وتحرير 6 إنذارات، بالإضافة إلى إصدار 115 رخصة، و 65 شهادة، و 49 تصريحاً، ورفع 105 أمتار مكعبة من الأنقاض، ومصادرة 6 كيلو جرامات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.