أمانة الشمالية تنفذ 958 زيارة رقابية برفحاء

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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 958 جولة وزيارة رقابية، منها 388 جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق، و 215 جولة لأعمال الرقابة الفنية، و 255 جولة لأعمال الرقابة الصحية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي 2023م.

وجرى إغلاق منشأتين، ورصد 80 مخالفة، وتحرير 10 إنذارات، وإصدار 208 رخص مصدرة، و 84 شهادة، ورفع 39,194 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم.

وأوضحت أن الفرق الميدانية قامت بصيانة 508 أعمدة إنارة، ومعالجة 44,163 متراً مربعاً من الكتابة المشوهة للجدران، وإصلاح 5,529 متراً مربعاً من “الأنترلوك”، و2,730 مترًا طوليًا من البردورات، ومعالجة 571 متراً مربعاً من الحفر والتشققات، و139 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة وتحسين 21 جاجزاً من الحواجز المختلفة، وإزالة 4 سيارات تالفة، ومعالجة 4,950 مترًا مربعًا من المستنقعات، وسفلتة مساحة 19,600 متر مربع، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 3,337 مترًا طولياً.