“أمانة الشمالية” تنفّذ 528 جولة رقابية بـ”لينة التاريخية”

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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة التاريخية خلال العام الماضي 2023م ، 528 جولة رقابية، منها 198 جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق، و330 جولة لأعمال الرقابة الفنية،و17 جولة لأعمال الحفريات، وتحرير ورصد 63 مخالفة، وإصدار 10 رخص بناء، و3 شهادة امتثال، و4 رخص محال، إضافة لـ 36 شهادة صحية.

ورفعت الأمانة 1,693 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وأزالت أكثر من 4,602 طنًا من النفايات المنزلية ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت الأمانة أنها عالجت، 6,618 مترًا طوليًا من البردورات، ودهان الأرصفة والخطوط الأرضية، وإصلاح 221 مترًا مربعًا من “الأنترلوك” وبلاطات الأرصفة، و1,202 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وصيانة 458 عمود إنارة، وأكثر من 952 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، ومعالجة 22 حاوية، وإزالة وتحسين 8 حواجز خرسانية.