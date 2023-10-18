أمانة الطائف تبدأ أعمال تطوير طريق الهدا السياحي

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بدأت أمانة الطائف في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الهدا الدائري الواقع على المدخل الغربي للمدينة.

وتشمل أعمال التطوير للطريق السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، وصيانة الإنارة والتشجير، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، وتحديد ودهان المسارات المرورية والشواخص الأرضية، وإنشاء مسار خاص براكبي الدراجات الهوائية وذوي الإعاقة على جانب الطريق الدائري، بما يتوافق مع جهود الأمانة لتطوير الطرق الحيوية للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة المشاة ومرتادي الطرق.

وتهدف أمانة الطائف لإحداث نقلة نوعية ذات بعد حضري وإنساني في المحاور الرئيسة للارتقاء بجودة الحياة، وتحويل الطرق إلى صديقة للإنسان والبيئة، وتطوير كافة الخدمات حيث تم تهيئة الطريق الدائري بالهدا بشكل يضمن مرونة حركة المركبات والمشاة.

ويعد طريق الهدا الدائري من المواقع السياحية ذات الارتياد المرتفع على مدار العام وبخاصة في أيام نهاية الأسبوع والإجازة الصيفية والأعياد والمواسم السياحية التي تشهدها المحافظة.