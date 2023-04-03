أمانة الطائف تدعم الأنشطة اللاصفية لإزالة التشوهات بمحيط المدارس

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أسهمت جهود أمانة الطائف والفرق التطوعية وطلاب المدارس في إزالة الكتابات والرسوم العشوائية من الجدران والأسوار والمرافق العامة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن نفذت الأمانة حملة توعوية مكثفة لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من أسوار ومباني المنشآت التعليمية بأنحاء المحافظة، وذلك من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين ضمن الأنشطة اللاصفية.

كما شارك في الحملة فرق النظافة والصيانة والتشغيل بالأمانة بما يتماشى مع برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري, حيث قامت الأمانة خلال شهر فبراير الماضي بإزالة وطمس 1568 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام بمواقع مختلفة من المدينة، وتعمل فرق الأمانة على مواصلة جهود تحسين المظهر العام للشوارع وإزالة مظاهر التشوه البصري كافة التي تشمل طمس الكتابات والرسوم العشوائية وإزاحة السيارات التالفة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة وإزالة مخلفات الهدم والبناء والترميم من الأراضي الفضاء ومعالجة أوضاع حاويات النفايات.

وتابع المشرف العام على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري هذه الجهود المتسقة مع أعمال تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وأكد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع بمشاركة مجتمعية فاعلة.

وجاءت مشاركة المتطوعين وطلاب المدارس كخطوة تهدف إلى لتوجيههم ومساعدة النشء على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها بتنفيذ المبادرات المختلفة ، وتنمية المهارات والاتجاهات السلوكية السليمة للطلاب والقيم، وتنمية الاعتماد على النفس، وتعزيز الحس الوطني لدى هذه الشريحة الهامة من المجتمع للحفاظ على المكتسبات الوطنية.