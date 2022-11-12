أمانة الطائف ترفع مؤشرات الأداء في تحسين المشهد الحضري

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أزالت أمانة الطائف أكثر من 128 ألف متر مكعب من المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء خلال الفترة الماضية، كما سرعت وتيرة الإنجاز بمشاريع الصيانة والتأهيل المتعلقة بتحسين المشهد الحضري بزيادة أعمال الفرق الميدانية العاملة بها.

وعملت الفرق الميدانية على برامج تحسين المشهد الحضري من خلال آليات متقدمة للتعامل الفعال من التشوهات البصرية والقضاء عليها، وتنفذ الفرق الميدانية جولات رقابية للرصد والمعالجة الفورية للملاحظات والبلاغات الواردة والمتعلقة بالتشوه البصرية.

وتابعت غرفة تحسين المشهد الحضري بأمانة الطائف مؤشرات الأداء وتحليلها وقياس سير العمل وسرعة الإنجاز من خلال شاشات تعمل على تحديث البيانات بشكل لحظي وعلى مدار الساعة، حيث ترحل كافة البلاغات والملاحظات المرصودة عبر الغرفة الى فرق ميدانية تقوم بأعمال المعالجة الفورية ورفع احداثيات الموقع للوقوف الميداني.

وأبانت الأمانة أن نتائج مؤشرات القياس توضح انخفاض نسبة المخلفات الصلبة ومخلفات البناء، لاسيما عقب الحملة التوعوية والتي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر المنصات المختلفة والتي تستهدف المقاولين وملاك العقارات قيد الانشاء.