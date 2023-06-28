أمانة الطائف تصدر 158 ترخيصًا للمطاعم والمطابخ لذبح الأضاحي

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أصدرت أمانة محافظة الطائف 158 ترخيصًا نظاميًّا بالذبح للمطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المدينة.

وأوضحت الأمانة أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات.

يذكر أن إصدار التصاريح النظامية للمطابخ والمطاعم لذبح الأضاحي، يأتي في إطار جهود الأمانة واستعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ أعمال الرقابة على الأنشطة كافة ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية، بما يحقق متطلبات الاستدامة.