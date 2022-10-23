أمانة الطائف تعالج 20 ألف متر مربع من السفلته والترصيف بشوارع الطائف

عالجت أمانة الطائف تآكل الطبقة الأسفلتيه في العديد من الشوارع الداخلية للمدينة، وأعادت تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية بما يناهز 14837 متراً مربعاً من السفلته الجديدة، كما قامت بأعمال تهيئة الأرصفة القديمة بما يزيد عن 10139 متراً مربعاً.

وقد ساهمت خطط أمانة الطائف لتحسين المشهد الحضري وفي تسريع وتيرة الإنجاز في معالجة التشوهات البصرية من خلال آليات للرصد والتحليل والمعالجة الفورية والفحص بعد المعالجة، باستخدام تقنيات وآليات حديثه تعمل عليها الأمانة.

ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً مكثفاً لمعالجة الحفر والتشققات في الشوارع الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء ومعالجة الأرصفة المتهالكة والتالفة جراء تعرضها لحوادث السيارات، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية أنجزت أكثر من 1800 مهمة عمل عالجت خلالها حفر الشوارع والتشققات وزحف الطبقة الأسفلتية وإعادة تأهيل الشوارع، ومعالجة تآكل أطراف الشوارع، بطول 14837 مترا مربعا، بالإضافة الى معالجة أكثر من 10139 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة، مما ساهم في تعزيز سلاسة الحركة المرورية.

وبينت الأمانة أن برامج الصيانة الشاملة للشوارع ترمي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامة الحركة المرورية وحل الاختناقات المرورية، حيث عملت الأمانة على وضع آليات للمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة مستمرة داخل المدينة والضواحي لإنجاز أعمال الصيانة مع توفير وسائل السلامة اللازمة لحركة المرور والمشاة على حد سواء.