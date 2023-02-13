أمانة الطائف تعقد ورشة عمل لتقييم جودة إغلاق البلاغات

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عقدت أمانة الطائف أمس، ورشة عمل بعنوان “رفع المستوى المعرفي في تقييم جودة إغلاق البلاغات”, بمشاركة ممثلي إدارة العمليات وإدارة الجودة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وبحضور مشرفي ومراقبي البلاغات في الأمانة والإدارات المعنية, والبلديات المرتبطة في محافظات (الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وقيا، وظلم، وبني سعد، والقريع، وبني مالك، والمحاني).

وتطرقت الورشة لآلية استخدام نظام البلاغات البلدي، وتحسين كفاءة استلام البلاغات والعمل على إغلاقها بوقت وجيز وجودة عالية، وسبل التنسيق المشترك مع شركاء الأمانة من القطاعات الخدمية لتحقيق التكامل المطلوب، وأهمية التفاعل الفوري مع البلاغات الواردة، وإحالتها للفرق الميدانية لمعالجتها، واستخدام مؤشرات قياس الأداء في سبل إغلاق البلاغات.