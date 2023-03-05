أمانة الطائف تعلن تسع فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص

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أعلنت أمانة الطائف عن تسع فرص استثمارية جديدة طويلة الأمد في عدة مواقع بالمحافظة، ضمن دعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير الجارية في شتى المجالات بما يحقق مستهدفات جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن الأمانة تسعى إلى زيادة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة للإرتقاء بالأنشطة الخدمية والسياحية والترفيهية، خاصة وأن الطائف تعد من أبرز مدن السياحة المحلية، وبها العديد من الفرص الجاذبة لرؤوس الأموال.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص”.