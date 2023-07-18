أمانة الطائف تعلن طرح فرصة استثمارية طويلة الأمد في ميسان

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أعلنت أمانة الطائف عن طرح فرصة استثمارية جديدة طويلة الأمد بمحافظة ميسان، وذلك ضمن مشروع الطريق السياحي لتنمية البيئة السياحية بمنطقة مكة المكرمة، ولدعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير بما يحقق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع يعد نموذجاً فريداً يحتوي على عناصر استثمارية وأنشطة متعددة، حيث يتكون من مركز للألعاب التنافسية والجماعية وطيران شراعي وأكاديمية للرماية وقرية نموذجية ونزل بيئية ومطاعم ومقاهي ومنتجات عضويه محلية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص”.