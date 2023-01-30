أمانة الطائف تفتح المرحلة الأولى من حديقة السنابل بالسيل الصغير

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افتتحت أمانة الطائف المرحلة الأولى من حديقة السنابل بالسيل الصغير، على مساحة 170 ألف متر مربع.

وتحتوي الحديقة على مسطحات خضراء بأكثر من 35 ألف متر مربع، إضافة إلى أماكن مخصصة لممارسة رياضة المشي وألعاب للأطفال، وذلك ضمن مجموعة من الخطط التطويرية لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدينة لتطوير العديد من المتنزهات العامة.

كما تواصل الأمانة جهودها لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة وتشجير المزيد من الطرق والشوارع والساحات والميادين العامة في مواكبة لأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها من خلال المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، حيث تقوم بدعم المزيد من حدائق الأحياء وتحويلها إلى متنزهات خضراء متكاملة الخدمات، معززة بكافة المرافق الخدمية ووسائل السلامة العامة.

واهتمت الأمانة خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة التشجير وتنفيذ الحملات التطوعية والمشاركة المجتمعية للتنمية الخضراء، والشراكة مع الجمعيات غير الربحية لدعم أعمال التشجير و تعزيز الغطاء النباتي بكافة المحاور الرئيسية للمحافظة.