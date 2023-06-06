أمانة الطائف تفعّل أنشطة يوم البيئة العالمي وتنفذ حملة تثقيف مجتمعية

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فعّلت أمانة الطائف برامج وأنشطة يوم البيئة العالمي الذي يوافق يوم 5 يونيو من العام الحالي، تحت شعار “دحر التلوث البلاستيكي”، وذلك سعياً لإيجاد حلول للتلوث البلاستيكي الذي يضر بالصحة والبيئة والاقتصاد.

وقامت الأمانة بنشر وإرسال رسائل توعوية عن أهداف اليوم العالمي وتحقيق شعاره، كما نفذت حملة تثقيفية للمرافق التجارية والغذائية لزيادة الوعي لاستخدام بدائل البلاستيك سهلة التفكك والتحلل والأقل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، كما تم بث رسائل عن التأثير السلبي للنفايات البلاستيكية على البيئة، التي لا تتحلل إلاّ بعد مرور سنين طويلة، مما يسبب أضراراً كبيرة على البيئة والغلاف الجوي وصحة البشر والحيوانات والنباتات.

وبينت الأمانة أن استخدام البلاستيك يعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يدخل في معظم الأشياء، لينتهي به الأمر في مكبات النفايات والحدائق العامة وعلى جوانب الطرقات وحتى في المسطحات المائية، ونتيجةً لذلك يحدث التلوث مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بحياة مختلف الكائنات الحية.

وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الحد من مصادر التلوث البيئي وآثاره السلبية، وبذلت جهوداً حثيثة في المحافظة على بيئتها من النفايات الضارة وأهمها البلاستيك، فقد اعتمدت آلية وإعادة تدوير النفايات واتخذت العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي إسهام أمانة الطائف في هذا اليوم العالمي بهدف رفع مستوى الوعي للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى دورها في تقليل نسب التلوث عموماً.