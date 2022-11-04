أمانة الطائف تكافح بؤر التكاثر الحشري بأكثر من 20 فرقة ميدانية

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نفذت أكثر من 20 فرقة ميدانية في إدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف 950 جولة ميدانية لمكافحة بؤر التكاثر الحشري في جميع أحياء وضواحي الطائف .

واستخدمت الفرق الميدانية وفق برنامج محدد لاستهداف الحشرات الضارة أكثر من 2920 لترًا من المبيدات الحشرية الكيميائية والحيوية ، وراعت في المواد المستخدمة عدم إضرارها بالبيئة والإنسان، والمناحل .

كما عملت الفرق بالتنسيق مع الجهات المعنية على ردم مواقع المستنقعات، ومواقع تجمع المياه عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة، وذلك للتخلص من بؤر التكاثر في طور نموها الأول، مبينة أن أكثر من 1200 موقع حددته الأمانة تم رشه بالمبيدات الحشرية من خلال آليات الرش الضبابي واليدوي.