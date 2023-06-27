أمانة الطائف تنجز 1500 مهمة لتهيئة مصليات وجوامع العيد

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استكملت فرق أمانة الطائف و10 بلديات مرتبطة (بلديات محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، وبلديات قيا والمحاني والقريع بني مالك وبني سعد وظلم) إنجاز 1500 مهمة عمل بمصليات وجوامع العيد المعتمدة، والمواقع المجاورة لها، وشملت الأعمال المنفذة جهود النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي، ومعالجة التشوهات البصرية وتوزيع حاويات النفايات، بالإضافة إلى تخصيص فرق ميدانية مدعومة بالآليات والعمالة للعمل المتواصل بمحيط المصليات أثناء وبعد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

وقد اطلع أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي على الجهود البلدية المبذولة بالتنسيق مع جهود الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وذلك لضمان تكامل الجهود لتهيئة مصليات العيد للتسهيل على المصلين وراحتهم.

ووضعت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خطة استباقية لتهيئة المصليات المفتوحة، نفذتها الوكالة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الصحة العامة و11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية (بلديات شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) وعززت بذلك جهود تهيئة المواقع المحيطة بالمصليات، وحتى الجوامع المخصصة لصلاة العيد.

كما نسقت الأمانة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة العيد والصيف الموسمية، وتأمين كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار والسائحين، والتسهيل عليهم خلال موسم الحج وموسم الصيف.