أمانة الطائف تنفذ برنامجًا لصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول

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نفذت أمانة الطائف عبر فرق وآليات الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً ميدانياً لصيانة وتنظيف منهولات تصريف مياه الأمطار والسيول، وأيضاً العبارات المفتوحة والصندوقية بالمدينة والضواحي، وذلك ضمن خطط الصيانة الدورية لشبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وذلك عقب الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من المحافظة مؤخراً.

وبينت الأمانة أن أكثر من 120 معدة شاركت بأعمال إزاحة الأتربة وجذوع الأشجار والمخلفات الصلبة والعوالق التي جرفتها السيول إلى العبارات المفتوحة والصندوقية، إضافة إلى أعمال مخصصة لصيانة فتحات تصريف المياه في الشوارع والتأكد من أدائها الأمثل وانسيابية التدفق المروري عليها.

وأوضحت أن برامج الصيانة الميدانية تأتي ضمن جهود تعزيز كفاءة الأداء في شبكات التصريف، وتهيئتها لاستقبال أي حالة مطرية بكفاءة، وضمان استيعابها لمياه الأمطار والسيول في أي وقت، مشيرةً إلى أن أكثر من 800 موقع شملتها أعمال النظافة والصيانة داخل المدينة وخارجها، ويغطي البرنامج المواقع المخدومة بالشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتي تم توسعة نطاقها عدة مرات لتغطية المزيد من الأحياء والضواحي بما يواكب النمو السكاني والعمراني بالمحافظة.