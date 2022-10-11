أمانة الطائف تنفذ حملات رقابية لمنع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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نفذت أمانة الطائف جولات رقابية على مخالفات البناء في المدينة وضواحيها، وذلك ضمن حملة مكثفة لمنع التجاوزات، والتي تشمل عدم الالتزام بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت؛ تشمل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم, وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.

وتأتي هذه الحملة على المواقع تحت الإنشاء للحدِّ من المخالفات داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك استكمالاً لجهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن هذه الحملات تستهدف التأكد من الالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما تتلقَّى البلاغات والشكاوى عن طريق “بلدي 940” من المواطنين والمقيمين حول هذه المخالفات، والعمل على معالجتها.