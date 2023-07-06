أمانة الطائف تنفذ حملات ميدانية للحد من ظاهرة انتشار مظلات السيارات العشوائية

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نفذت أمانة الطائف حملات ميدانية للحد من ظاهرة انتشار مظلات السيارات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء، حيث تعد مظهراً من مظاهر التشوه البصري، كما أنها مخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأوضحت الأمانة عدم نظامية المظلات العشوائية لمواقف السيارات أمام المنازل بالأحياء، مشيرة إلى أنها أعطت أصحاب هذه المظلات المخالفة مهلة لإزالتها قبل أن تبدأ هي بإزالتها، وذلك ضمن سعي الأمانة للحد من هذه الظاهرة.

ورصدت البلديات الفرعية المواقع المخالفة، وسيتم إخطار أصحابها بإزالتها قبل أن تبدأ الأمانة بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق المخالفين، داعية الأهالي إلى التعاون معها في الحد من مظاهر التشوه البصري، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى لمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر منصة بلدي، وتطبيق “صوّر وأرسل”.