أمانة الطائف تنفذ 1050 جولة رقابية صحية لتطهير عدة مواقع وتعقيمها بالمحافظة

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قامت أمانة الطائف ممثلة بفرق الصحة العامة، بتطهير وتعقيم 960 موقعاً في أنحاء المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 1050 جولة رقابية ميدانية صحية على المواقع الرطبة والبيئات التي قد تتحول إلى بؤر للتكاثر الحشري عقب الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الإصحاح البيئي نفذت خطة مجدولة من خلال رش المبيدات بمختلف أنواعها لدعم أعمال المكافحة الحشرية، للحد من انتشار بؤر النمو الحشري بالأحياء والضواحي، والقضاء عليها قبل تكامل نمو الحشرات الضارة، كما باشرت الفرق الميدانية جميع البلاغات والملاحظات التي وردت عبر الرقم الموحد 940 ومنصة “بلدي” وتطبيق “صوّر وأرسل” وتم معالجتها.