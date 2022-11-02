أمانة ‎العاصمة المقدسة تبحث فرص تمكين وتطوير مخرجات جمعية إكرام

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بحث نائب أمين ‎العاصمة المقدسة إبراهيم بن أحمد الغامدي مع جمعية إكرام لحفظ الطعام، فرص تمكين الجمعية وتطويرها، وتحسين مخرجاتها بالشراكة مع الأمانة.

واطّلع الغامدي خلال زيارته لمقر جمعية إكرام لحفظ الطعام على آلية العمل في عملية حفظ الأطعمة، وطرق نقلها وحفظها وإعادة تأهيلها بطرق صحية وآمنة، كما وقف على آلية جمع فائض الطعام الصالح وفرزه وتوزيعه على المستفيدين، ونشر ثقافة حفظ النعمة، والتوعية بأضرار الإسراف والتبذير لدى أفراد المجتمع.

وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، من خلال عقد العديد من الشراكات مع الجمعيات المعنية، وتواصلاً لجهودها في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساهمة في توطيد جسور التواصل بين فئات المجتمع.