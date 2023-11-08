“أمانة العاصمة المقدسة” تبرم اتفاقيات استثمارية في ملتقى المشاركة المجتمعية الثاني

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شاركت ‫أمانة العاصمة المقدسة في ملتقى المشاركة المجتمعية الثاني الذي نظمته أمانة منطقة القصيم تحت شعار “تكاتف مجتمع”؛ خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ بأن الملتقى ركّز على دعوة المبادرات الشبابية الإبداعية المتعلّقة بالمشاركة المجتمعية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي؛ وإبراز مساهمة القطاع غير الربحي، والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما سلط الضوء على إقامة الحدائق الحضرية، وأهميتها للمناطق السكنية.

وبين أن الأمانة أبرمت خلال الملتقى ثلاث اتفاقيات استثمارية مع جمعية ترميم للتنمية اتفاقية وتهدف إلى خدمة العاصمة المقدسة وتحسين الوجهة الحضارية لمكة المكرمة، كما أبرمت اتفاقيتين ضمن اتفاقيات شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني “الذراع الاستثماري للأمانة”، وهما اتفاقية تطوير حديقة الوسيق واتفاقية تطوير ممشى السيدة زينب الهلالية.

وأفاد الزيتوني أن الأمانة شاركت في عدد من برامج ومبادرات وجلسات الملتقى من أبرزها دور مراكز الأحياء الاجتماعية في تنمية المشاركة المجتمعية، وجودة الحياة ودورها في المجتمع وكذلك السياحة الذكية، بالإضافة إلى منهجية الاستثمار الاجتماعي، وأبرز الحلول والممارسات التي تسهم في إيجاد شراكة مجتمعية تحقّق تنمية حضرية مستدامة.