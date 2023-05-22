أمانة العاصمة المقدسة تتابع تأهيل المرافق البلدية بمخططات ولي العهد

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بدأت وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إداراتها المعنية في متابعة استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة لمخططات ولي العهد، وذلك ضمن الخطة التطويرية التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إيصال الخدمات لكافة المخططات والأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس عصام التريمي خلال جولته التفقدية على حرض الأمانة متابعة مشاريع السفلتة وتأهيل المرافق البلدية بمخططات ولي العهد والأعمال المنفذة والمتبقية لإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى استعراض الخطط التنفيذية والبرامج الزمنية ومتابعة مستوى تقدم الأعمال مع المقاولين والاستشاريين ومشرفي المشاريع.

وأشار إلى حرص الأمانة على تطوير خدماتها بما يواكب المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري والنمو السكاني الذي تشهده مكة المكرمة، خاصة مع ما شهدته من مشاريع في الآونة الأخيرة، والتوجيهات السامية الكريمة بتخصيص الأراضي للمواطنين في مناطق بعيدة قليلًا عن الحرم لتوفير مجتمعات عمرانية جديدة، وأكد بأن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان في مختلف أماكن تواجدهم، إلى جانب تطوير مدينة مكة المكرمة وتنميتها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة .