أمانة العاصمة المقدسة تتعامل مع أكثر من 3803 بلاغات خلال موسم حج 1444

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تجاوبت وكالة البلديات ممثلة بالإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة خلال موسم حج 1444هـ، مع أكثر من 3803 بلاغات، قُدمت بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تم تمرير هذه البلاغات للجهات المعنية لسرعة الوقوف عليها والتأكد من تسديدها بجودة عالية.

وقد تلقت غرفة العمليات 940 في مكة المكرمة 3345 بلاغًا، فيما بلغ عدد البلاغات في المشاعر المقدسة 458 بلاغًا، وجرى التفاعل بشكل فوري مع البلاغات وإزالة أي معوقات على وجه السرعة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أعدت خطة متكاملة لتحسين تجربة العميل وطبقتها من خلال عدد من الموظفين المؤهلين والمدربين لاستقبال هذه البلاغات على مدار الأربع وعشرين ساعة وفي مجالات مختلفة مثل النظافة والاصحاح البيئي وخدمات الطرق والإنارة وغيرها.