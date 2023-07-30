أمانة العاصمة المقدسة تتلقى 9114 بلاغًا خلال شهر ذي الحجة الماضي

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تلقت الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر ذي الحجة 1444هـ (9114) بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية, وذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن تلك البلاغات شملت عددًا من مجالات الخدمات البلدية، وتم توجيهها إلى الإدارات المختصة عن طريق فرق متخصصة للمتابعة لإنهائها بالصورة المرضية للعميل، كما بلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم خلال الفترة نفسها ما يقارب (10.000) عميل، وفي مواضيع وملاحظات متعددة، منهم (3700) عميل في قسم العناية بالعملاء و(1063) عميلاً في الخدمات الخارجية و(1234) عميلاً في الاستقبال، إضافة إلى تقديم الخدمات لعدد كبير من العملاء في المبادرات المختلفة التي تقدمها الإدارة العامة لتجربة العميل، مثل مباردة “مستمرون” ومبادرة “تسهلت” ومبادرة “مواساة”.

وأضاف، أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة تقوم من خلال فريق العمل باستقبال بلاغات المستفيدين من الخدمات البلدية على مدى ٢٤ ساعة، وتُرسل مباشرة إلى الادارات المختصة، لتتم معالجة تلك البلاغات وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة لذلك، كما تسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيقًا لتطلعات السكان وتلبية احتياجاتهم.