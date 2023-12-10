“أمانة العاصمة المقدسة” تدعو أصحاب الشركات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية بالنظافة العامة

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دعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمنشآت الفندقية بنظافة الساحات والممرات المحيطة بها والمناور الخاصة بهذه الأبنية أو الأرصفة الملاصقة لها والمحيطة بها، وذلك تماشياً مع جدول الجزاءات المحدث الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأبانت الأمانة أن عدم الالتزام بنظافة هذه الأماكن قد يترتب عليه دفع غرامة تصل لـ 1000 ريال، كما شملت لائحة الغرامات في جدول الجزاءات المحدث مخالفة ترك المركبة المهملة في الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع لفترة تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التأشير، أو ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات أو المواقف أو الشوارع العامة لفترة تزيد عن 14 يوماً من تاريخ التأشير، مبينة أن ذلك قد يترتب عليه حجز المركبة أو الألية وفق الإجراءات الواردة في القواعد التنفيذية للائحة ودفع غرامة تصل لـ 500 ريال.

وأكدت الأمانة حرصها على تطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات، وذلك للحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال، مشددة بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد في الجدول.