“أمانة العاصمة المقدسة” تستضيف اجتماع مناقشة الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية

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استضافت أمانة العاصمة المقدسة، اجتماع “الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية”، بمشاركة عدد من المختصين بالإدارة العامة للحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي ضمن الجهود لتأكيد التوجه الإستراتيجي لدعم أعمال الحوكمة، وفي إطار سعي الوزارة للارتقاء بمستوى الأعمال، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لعملها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأفاد أن الاجتماع ناقش أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية وطرق تطبيقها والعمل بها، وتقييم الوضع الراهن لأدوات وتطبيقات الحوكمة داخل الأمانة ودعم أعمالها، إلى جانب تطوير حوكمة العلاقة داخل المنظومة وخارجها، كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المحاور المهمة، منها تقييم وضع الحوكمة في الأمانة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل الحوكمة في القطاع العام بما ينعكس على المواطن في عدة جوانب، منها: الشفافية والمساءلة والإنصاف والمسؤولية