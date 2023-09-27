أمانة العاصمة المقدسة تشارك في جائزة مكة للتميز في دورتها 15

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شاركت أمانة العاصمة المقدسة في جائزة مكة للتميز في دورتها الـ 15، والتي تهدف إلى تكريم الجهود المتميزة والمبدعة في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية.

وأوضح مساعد أمين العاصمة المقدسة مدير عام الدعم المؤسسي المهندس عصام بن علي تريمي، أن الأمانة تسعى إلى إعداد قاعدة عريضة للإبداع والابتكار واكتشاف المواهب وتهيئة منسوبي الأمانة للمنافسة بمبتكراتهم في المنافسات المحلية والعالمية، لتقديم خدمات بلدية متقنة بما يسهم بتحسين جودة الحياة، وتطبيق معايير الجودة والتميز.

وتشرف الأمانة على الملفات المشاركة في الجائزة المقدمة من الأفراد والإدارات والبلديات حيث يتم فرزها حسب متطلبات ومعايير الجائزة، ورفعها على المنصة المخصصة للمشاركات.

يذكر أن جائزة مكة للتميز تهدف إلى تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد، بما ينعكس إيجابًا على تجويد الأعمال وإتقانها وصولاً للارتقاء بمختلف الجوانب.