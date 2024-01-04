أمانة العاصمة المقدسة تصدر 200 شهادة امتثال للمباني

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أصدرت أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة الماضية (200) ‫من شهادات الامتثال في عدد من المواقع والأحياء بمكة المكرمة، بعد إطلاق الأمانة مؤخراً مبادرة بعنوان “معًا نحو الامتثال”؛ بهدف حث المواطنين على سرعة إصدار شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية.

ونوهت الأمانة؛ أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 16 فبراير 2024، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق “بلدي”، مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، انطلاقًا من حرص وكالة البلديات بالأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف مناطق وأحياء العاصمة المقدسة.

وأشارت إلى أن المبادرة بدأت في مرحلتها الأولى في نطاق بلدية العتيبية الفرعية، وستشمل جميع البلديات، عن طريق تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة اصدار الشهادة، حيث يتضمن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.

ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار “شهادة امتثال المباني” والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، عبر تطبيق “بلدي” أو عبر أي من الوسائل المتاحة.