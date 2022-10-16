أمانة العاصمة المقدسة تضاعف جهودها في تحسين المشهد الحضري

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واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملة إزالة مسببات التلوث البصري بمدينة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها , والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

وقامت بلدية الشرائع الفرعية بحملة ميدانية مكثفة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة حيث تم ضبط (طنًا) من المواد المتنوعة والمعروضة بشكل عشوائي في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي لها , وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع إدارة النظافة برفع وإزالة المخلفات على محور طريق الأمير محمد بن سلمان, وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، كما واصلت بلدية جنوب مكة أعمالها في حصر السيارات التالفة والخربة، وضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد البصري قامت الفرق الرقابية برصد نحو ( 150 ) سيارة مهملة, وتم وضع الملصق التحذيري تمهيدًا لرفعها وإزالتها, مشيرة إلى أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة على قدم وساق وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويه للمظهر الحضاري .

وفي سياق متصل أزالت بلدية العتيبية الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية, إحداثات جزئية وغير نظامية, على مساحة إجمالية 550م2, وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, مؤكدةً بأن هناك تعليمات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات, وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة .