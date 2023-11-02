أمانة العاصمة المقدسة تطرح عددًا من المشاريع الاستثمارية بمكة المكرمة ومحافظتي الجموم وعسفان

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طرحت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات بشكل مميز وراق، وضمن توجهاتها في إيجاد المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص التي ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة أسامة الزيتوني لـ “واس” بأنه يشكل هذا القطاع دعامة اساسية في التنمية، حيث تتيح هذه الفرص المجال للتنوع وتواكب رؤية المملكة 2030 وتدعم برنامج جودة الحياة، وسيتم تنفيذها بمواصفات عالية وبالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، وهي تأتي امتدادا لاهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة العاصمة المقدسة.

وأضاف؛ بأن الأمانة تهدف من جملة هذه المشاريع الاستثمارية الى تطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز الأنشطة المختلفة، كالأنشطة الترفيهية والرياضية والتعليمية والخدمية وغيرها، والمساهمة كذلك في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الانفاق، كما هناك عدد من المشاريع التي طرحتها الامانة مؤخرا في مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة لها مثل الجموم ومدركة وعسفان، التي ستسهم باذن الله في تقديم الخدمات بشكل مميز وستشكل فرص جيده للقطاع الخاص.

وبيّن؛ أن من أهم هذه المشاريع، مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي وهايبر ماركت في مخطط العسيله بمكة المكرمة ومدة هذا المشروع 20 عاما، وكذلك مشروع طرح فرصة استثماريه لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى رياض أطفال في مخطط ولي العهد (8) ومدته 20 عاما ، بالإضافة إلى مشروع تأجير مؤقت وهو عبارة عن محلات تجارية ضمن إقامة فعالية في منطقة حجز الشرائع ومدة تأجير المحلات نحو أربعة أشهر.

كما طرحت بلدية الجموم مؤخرًا ستة فرص استثمارية شملت تشغيل وصيانة وتأجير أكشاك ومحلات تجارية في مواقع متعددة بمحافظة الجموم، وطرحت بلدية مدركة ثلاثة فرص استثمارية عبارة عن تشغيل وصيانة محلات تجارية بسوق رهاط، ومحطة وقود بطريق المساعد ومحطة اخرى بقاع جلال، بالإضافة الى فرصتين إستثماريتين طرحتهما بلدية عسفان تتمثل في تشغيل وصيانة أنشطة وخدمات المعادن مصنع حديد في حي المقاطيع، وترميم وتشغيل وصيانة الأنشطة الصناعية وخدمات المعادن ومواد البناء بطريق الهجرة القديم.

وأشار المتحدث الرسمي؛ أنه ستقام هذه المشاريع وفق الأسس والمعايير المحلية والعالمية التي تسهم في الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، وترفع درجة الاستفادة من العقارات البلدية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، تماشيا مع رؤية 2030 والاستراتيجات الوطنية في هذا المجال، وبإمكان الراغبين بالتقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية، عبر الدخول على الموقع الالكتروني للأمانة أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).