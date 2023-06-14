“أمانة العاصمة المقدسة” تطرح فرصاً استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات للوقود بمدركة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية مدركة، عن طرح فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات للوقود.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة محطة للوقود من فئة ( أ ) على طريق المحاني؛ ومحطة مماثلة لها على طريق الساعد، وذلك على مساحة 10.000 متر مربع لكل محطة، مبينة أن مدة العقد ستمتد لـ 25 سنة قادمة.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون بتاريخ 2023/8/20م، منوهة أن التقديم على الفرص سيكون من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).