أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة “كلنا شركاء في البيئة”

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أطلقت ‎أمانة العاصمة المقدسة برنامجاً توعوياً تثقيفياً بعنوان “كلنا شركاء في البيئة”؛ بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، ونشر ثقافة التشجير لدى أفراد المجتمع.

وتضمَّن البرنامج إقامة ركن توعوي بأحد الأسواق التجارية بالعاصمة المقدسة احتوى على دليل تعريفي حول أهمية البيئة والمحافظة عليها، ورفع مستوى الوعي البيئي من خلال تقديم مطويات إرشادية، وتوزيع شتلات زراعية على الزوار.

وهدف البرنامج إلى تعريف أهالي مكة المكرمة وزوارها بأماكن الحدائق العامة ومواقع ممرات المشاة والمرافق العامة، التي صُممت وفق أحدث الطرق الهندسية والجمالية، التي تلبي احتياجات مرتاديها من ممارسي رياضية المشي، والتأكيد على أهمية المحافظة عليها وتحقيق التنمية المستدامة.

يذُكر أن العاصمة المقدسة تحتضن أكثر من 290 حديقة منفذة ومهيئة لاستقبال زوارها، وتضم عدداً من ألعاب الأطفال المتنوعة وملاعب كرة القدم، وسط حزمة من الخدمات البلدية المختلفة، تعكس صورة حضارية جميلة للمدينة المقدسة، وذلك في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة الرامية لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن والإسهام في تحسين البيئة الحضرية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.