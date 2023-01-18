أمانة العاصمة المقدسة تعرض فرصها الاستثمارية في ملتقى الرياض

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تشارك أمانة العاصمة المقدسة في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص 2023” بنسخته الثانية، المقرر إقامته في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، وتنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويتضمن الملتقى عرض آلاف الفرص استثمارية التي تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يتضمن عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، بهدف رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، حيث تعد فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المشاركة والخدمات المقدمة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل.

وتشارك أمانة العاصمة المقدسة في هذا الملتقى بعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية والأنشطة المتعددة، مثل أعمال الرقابة على الصحة والأسواق والمباني وتخصيص خدمات الإعاشة، وتخصيص مردم النفايات، والمحطات الانتقالية، ومختبرات الأمانة، وتعد مكة المكرمة منطقة جاذبة للاستثمارات من خلال ما تتميز به من استقطاب الملايين من الزوار في كل عام، وتعد السوق الأجذب للاستثمارات التجارية والعقارية، إضافة إلى ما ستوفره المشاريع التطويرية المختلفة من فرص استثمارية كبرى للشركات في السنوات القادمة، التي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والصناديق الممولة لرفع مستوى التنمية والاستثمار بالمدن، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في ذات المجال، والتعريف ببوابة “فرص” والميزات التي تقدمها، وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.