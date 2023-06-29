أمانة العاصمة المقدسة تعزز الالتزام بالحلاقة الآمنة في الحج

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة على صالونات الحلاقة الرجالية، وذلك من خلال تفعيل الجوانب التوعوية للتثقيف الصحي .

وصممت الأمانة ملصقات توعوية للحملة التي جاءت تحت شعار “سلامتك في وعيك” تتضمن العديد من العبارات والخطوات الإرشادية للتعريف بأفضل الطرق الصحية في مختلف مجالات تقديم الخدمات.

وتمثل هذه الملصقات الصور المعبرة مع شرح مبسط، يتم وضعها في مكان بارز، وذلك لترسيخ تلك الاشتراطات في أذهان العاملين في الخدمة والمستفيدين منها، إضافة إلى توضيح السلوكيات الخاطئة المطلوب تجنبها للعاملين بالمنشآت المتعلقة بهذا المجال.

وتهدف مثل هذه المناشط لرفع درجة الوعي وإرشادهم إلى أفضل الطرق الصحية في تقديم الخدمات وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف المعنية.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها تكثف جولاتها الميدانية خلال هذه الفترة على صوالين الحلاقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية المستفيدين من الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى رفع درجة الوعي والكفاءة الصحية، حفاظاً على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة، بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة الاشتراطات المتعلقة بمزاولة النشاط على المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي.