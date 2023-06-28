أمانة العاصمة المقدسة تعزز الالتزام بالحلاقة الآمنة في الحج

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تحت شعار “سلامتك في وعيك” تواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة على صالونات الحلاقة الرجالية، وذلك من خلال تفعيل الجوانب التوعوية للتثقيف الصحي.

وصممت الأمانة ملصقات توعوية تتضمن العديد من العبارات والخطوات الإرشادية للتعريف بأفضل الطرق الصحية في مختلف مجالات تقديم الخدمات، وهي عبارة عن ملصقات تثقيفية بالصور المعبرة مع شرح مبسط، يتم لصقها في مكان بارز، وذلك لترسيخ تلك الاشتراطات في أذهان العاملين في الخدمة والمستفيدين منها، بالإضافة إلى توضيح السلوكيات الخاطئة المطلوب تجنبها للعاملين بالمنشآت المتعلقة بهذا المجال، وبهدف رفع درجة الوعي وإرشادهم إلى أفضل الطرق الصحية في تقديم الخدمات وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف المعنية.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها تكثف جولاتها الميدانية خلال هذه الفترة على صوالين الحلاقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية المستفيدين من الخدمة، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع درجة الوعي والكفاءة الصحية، حفاظاً على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة، بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة الاشتراطات المتعلقة بمزاولة النشاط على المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي.