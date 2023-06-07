أمانة العاصمة المقدسة تفعل يوم البيئة العالمي

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شاركت أمانة العاصمة المقدسة أمس، في فعاليات يوم البيئة العالمي من خلال معرض تعريفي تحت عنوان “إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي” بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ضمن فعالية ومبادرة التوعية البيئية، وذلك بالمركز التجاري مكة مول.

وتأتي مشاركة الأمانة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لمشكلة التلوث بالبلاستيك، التي باتت تشكل عبئًا على النظم البيئية في مكة المكرمة ومدن الحج الثلاث، كما يؤثر سلبيًا على صحة الإنسان، ويشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي.

وأكدت الأمانة حرصها على المشاركة في الفعاليات التوعوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها، مضيفةً أن إطلاق فعاليات هذه المناسبة بالتزامن مع موسم الحج 1444ه يعد فرصة هامه للتأكيد بأهمية حمايه البيئة للأجيال القادمة، ودعم الأمانة المستمر لأي جهود تسهم في نشر سلوك الحفاظ على البيئة من أجل صحة وسلامة الانسان وجودة الحياة.

وفعّلت الأمانة جوانب تشجيع المشاركة المجتمعية عبر تنفيذ وإطلاق مبادرات رائدة من قبل إدارة التطوع البلدي، ووحدة الشراكات المجتمعية، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، التي تمثلت في تهيئة وتنظيف جبل الرحمة والساحات المحيطه له بمشعر عرفات.

يذكر أن يوم البيئة العالمي يعد بمثابة منصة سنوية، تنضم إليها أكثر من 150 دولة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة، ودعوة عالمية للتصالح مع الطبيعة، وإحداث تغييرات إيجابية، تساعد على جعل الكوكب أكثر أمنًا واستدامة.