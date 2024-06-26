أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها الرقابة على أسواق مكة المكرمة

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كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال الفترة التي تعقب موسم حج 1445هـ في مكة المكرمة، ضمن أعمال الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية في مجال متابعة المنشآت الغذائية والأسواق التجارية ومكافحة الباعة المتجولين، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية ومنع الظواهر السلبية.

وأوضحت الأمانة أنها تقوم بتكثيف الأنشطة الرقابية والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية ومطابخ الإعاشة والمخابز وأسواق الخضار والفنادق، وصوالين الحلاقة، والمتاجر المتنقلة، لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، وذلك من خلال خطة شاملة لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحصول جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول على مستوى النطاق الإشرافي لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بها، وذلك من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وضيوف الرحمن.

وأضافت الأمانة بأنها تواصل الفرق الميدانية والتفتيشية بنطاق ( بلديات العزيزية وبحرة والمنطقة المركزية والمعابدة والحديبية) حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، ضمن جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية والعاملين، حيث نفذت بلدية العزيزية الفرعية (85) جولة على المحلات الغذائية والأسواق، رصدت خلالها (35) محل مخالف تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من إنذار أو غلق أو تغريم، كما صادرت البلدية (5400) كلجم و(150) لتر من المواد الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى مصادرة (260) قطعة من الخردوات والأواني غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية، فيما نفذت بلدية الحديبية الفرعية (61) جولة ميدانية شملت (40) منشأة تجارية و(21) منشأة صحية وتم رصد (1) محل مخالف ، في حين نفذت بلدية بحرة الفرعية (38) جولة ميدانية رصدت خلالها (3) محلات مخالفة ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملة شاملة استهدفت الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، في حين قامت بلدية المنطقة المركزية بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية في نطاق حدود البلدية والذي يشمل أحياء أجياد والغزة والحفاير والشبيكة وجرول، بهدف تعزيز البيئة الحضرية وضمان تحقيق أعلى مستوى من الامتثال للأنظمة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن البلديات في جاهزية تامة بشأن تكثيف الرقابة في متابعة الأسواق التجارية والغذائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين والزوار للخطر، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، لضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.