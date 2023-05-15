“أمانة العاصمة المقدسة” تكثف جهودها في أعمال صيانة الطرق والإنارة

المناطق_مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في استمرارية أعمال الصيانة في الحدائق ضمن النطاق الإشرافي ‏للأمانة، وذلك‬ ‏بهدف تحسين الواجهة الحضارية، وإيجاد متنفسات إضافية بمكة المكرمة.

ووقف وكيل أمين العاصمة المقدسة‬ للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف، ‏ومدير عام تشغيل وصيانة الطرق و الإنارة ‏المهندس عاطف بن فيحان الحكمي ‏على الأعمال القائمة والمنجزة ميدانياً، لتأهيل الجزيرة الوسطية في طريق المهندس عمر قاضي ‏بمخطط الشرائع، والذي يبلغ طولها 2450 متر وأعمال بلاط متداخل بمساحة 31000 متر مربع، ويبلغ إجمالي الأعمدة الديكورية من الستانل ستيل 40 عامود، ‏والأعمدة التجميلية المجلفنة 127 عامود بعدد فوانيس 254 فانوس، كما يبلغ مجموع أطوال الكابلات بمختلف المقاسات 5500 متر طولي.

ونفذت الأمانة مُمثلة بإدارة صيانة الإنارة التابعة للإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة بوكالة التشغيل والصيانة، أعمال إنارة الطريق الرابط بين ضاحية الحسينية وطريق الأمير سلطان (الهدا)، حيث تم تنفيذ 66 عامود إنارة بارتفاع 16 متر، بعدد فوانيس 132 فانوس، وإجمالي أطوال الكابلات ما يقارب 3000 متر.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث أن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.