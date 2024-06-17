أمانة العاصمة المقدسة تكثف خدماتها البلدية بمنشأة الجمرات

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تكثف أمانة العاصمة المقدسة أعمالها وخدماتها في مشعر منى خلال أيام التشريق، حيث عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الميدانية لكل مركز من مراكزها المنتشرة في المشاعر المقدسة البالغ عددها (28) مركز خدمات.

واستنفرت الأمانة جميع أعمالها خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمراقبة البيئية ومتابعة محلات المواد الغذائية خلال أيام التشريق، مع تخصيص عدد من الآليات والمعدات والمكانس الآلية والشفاطات لإزالة مخلفات الحجاج ورفع النفايات أولاً بأول بمنطقة جسر الجمرات، وزيادة الجولات الميدانية المكثفة لمتابعة وإزالة جميع الظواهر السلبية التي قد تؤثر على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وركزّت الأمانة على أعمالها في منشأة الجمرات والمناطق المحيطة بها خلال أيام التشريق، لوجود أكثر كثافة بشرية من الحجاج في تلك المنطقة، وذلك بزيادة عدد الفرق الميدانية خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمراقبة البيئية وإزالة النفايات بشكل مباشر وأولا بأول، حيث خصصت الأمانة لجسر الجمرات (600) عامل نظافة و(30) مراقبًا يتم عملهم على مدار (24) ساعة بنظام الورديات.

كما خصصت الأمانة (18) معّدة وآلية مختلفة الأنواع والاستخدامات تم توزيعها على جميع طوابق منشأة الجمرات بما يتلائم مع تواجد الحجاج، لإزالة المخلفات ورفع النفايات والمحافظة على نظافة منشأة الجمرات أولاً بأول، مع زيادة الجولات الميدانية المكثفة في تلك المنطقة.