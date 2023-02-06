أمانة العاصمة المقدسة تكثّف حملاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية والنسائية

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كثّفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية والتوعوية تحت شعار “وعيكم أمانة” ، على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، وذلك من خلال تطبيق 13 معياراً لتعزيز الالتزام بالحلاقة الصحية الآمنة بمكة المكرمة.

وعملت الأمانة على تصميم ملصقات توعوية تتضمن العديد من العبارات والخطوات الإرشادية للتعريف بالطرق الصحية في مختلف الخدمات، وتقديم ملصقات تثقيفية، بهدف ترسيخ الاشتراطات في أذهان العاملين والمستفيدين منها، مع رفع درجة الوعي وإرشادهم.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية تكثّف جولاتها الميدانية خلال هذه الفترة على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق الإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط، والتي من شأنها حماية العملاء والعاملين، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح، وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة الاشتراطات المتعلقة بمزاولة النشاط على المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة الجميع التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.