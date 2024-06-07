أمانة العاصمة المقدسة تناقش استعداداتها لموسم حج 1445هـ

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عقدت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، ورشة عمل افتراضية، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، لمناقشة كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بموسم الحج هذا العام 1445هـ، والاطلاع على سير الأعمال والمشاريع، وذلك بمشاركة شركاء النجاح ومسؤولي قطاعات الجهات المعنية ذات العلاقة.

واستعرضت الورشة مجالات؛ النظافة والإصحاح البيئي، وأعمال التشغيل والصيانة للبنية التحتية والمرافق البلدية، وخدمات الإعاشة، وعرض خطة الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، ومراكز الخدمات خلال موسم الحج، وأبرز المشاريع المنفذة والمعتمدة، ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل، إلى جانب البرامج والمبادرات التوعوية، إضافةً إلى استعراض الخطط الإستراتيجية والبرامج التشغيلية التي تهدف إلى ضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأكدت الأمانة أن الورشة تأتي ضمن التحضيرات النهائية لموسم الحج من أجل تقديم أفضل الخدمات البلدية وبشكل متكامل وفق أعلى معايير الجودة، من خلال التخطيط والتحضير الجيد لجميع الجوانب المتعلقة بالحج، والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة لتكامل الجهود، وتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتطوير كفاءة العمل؛ لضمان توفير بيئة آمنة وصحية، وحتى ينعموا بقضاء أوقاتهم في الأراضي المقدسة بكل يسر.

وأشارت؛ إلى أنها بدأت في تشغيل (28) مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم الحج، لافتةً إلى أن جميع المراكز في جاهزية تامة، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الآليات والمعدات والكوادر العاملة التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه، وتوزيعها في منطقة المشاعر المقدسة وفي أماكن قريبة لأداء الأعمال الميدانية وبما يتناسب مع وجود الحجاج وكثافتهم، وبهدف تهيئة الأوضاع لهم والمحافظة على مستويات عالية لمختلف الخدمات البلدية.