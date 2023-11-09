“أمانة العاصمة المقدسة” تنظم فعالية اليوم العالمي للجودة

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نظمت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار ” الجودة: إدراك قدراتك التنافسية ” بالشراكة مع الغرفة التجارية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية وكوكبة من المتحدثين والخبراء.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن تنظيم الفعالية هدفت إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز مفاهيمها، من خلال مناقشة عدد من برامج ومبادرات أنظمة الجودة وتطوير أساليب العمل، وتجويد الخدمات الحكومية والابتكار في خدمة المستفيدين وأهمية تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي لاستدامة الأعمال ونشر ثقافة التميز المؤسسي، والتعريف بنظام إدارة الجودة والاستدامة في الأمانة.

وتناول نائب أمين العاصمة المقدسة إبراهيم بن أحمد الغامدي نيابةً عن معالي أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي خلال اللقاء؛ مسيرة الأمانة في الجودة والتميز المؤسسي، مشيداً بالجهود المبذولة في نشر ثقافة الجودة وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهدافها ، كما ألقى مساعد أمين العاصمة المقدسة مدير عام الدعم المؤسسي المهندس عصام بن علي تريمي، كلمة أشار فيها إلى أن المملكة تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤية المملكة 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني، تُؤسس لبناء اقتصاد قوي ومتين ورؤية واضحة تهدف إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات الحكومية.

وتخلل اللقاء عدد من الجلسات التي قُدِمت من قبل نخبة من رواد الجودة والخبراء في التميز المؤسسي، من خلال تقديم محاضرة بعنوان “آليات الجودة لإدراك قدراتك التنافسية”، من تقديم الدكتور هاني بن حسن فتياني، ومحاضرة بعنوان “جوائز التميز وتأثيرها على رفع كفاءة أداء المنشآت” للمهندس جمال بن عبدالله الهندي، بالإضافة لمحاضرة تناولت “التعريف بنموذج التميز المؤسسي الدولي” من تقديم الدكتور عدنان بن سعد صغير، ومحاضرة بعنوان “الجودة في التحول الرقمي” من تقديم روان بنت محمد بالبيد.