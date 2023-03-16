أمانة العاصمة المقدسة تنظم ملتقى توعوياً وتثقيفياً لملاك الصالونات النسائية

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نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية- أمس ملتقى توعوياً وتثقيفياً لملاك الصالونات النسائية بمكة المكرمة بمقر مسرح أمانة العاصمة المقدسة.

وتعرّف ملاّك الصالونات النسائية بمكة المكرمة من خلال الملتقى على أهم الاشتراطات وأحدث التعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

وأوضحت مديرة إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، دلال بنت دخيل ربه السلمي أن الملتقى أُقيم لرفع مستوى الوعي بأهم الضوابط والاشتراطات المطبقة على نشاط ممارسة التزيين النسائي، موكدةً أن الملتقى تطرق لعدة محاور، أهما متطلبات الترخيص وخصوصية النشاط والاشتراطات الفنية والصحية والتجهيزات وضوابط العمل الممارسات والعاملات وشرح لآلية الاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات الواردة للإدارة ضمن الاختصاص.

وناقش ملاّك الصالونات النسائية أبرز الاستفسارات المتعلقة بالنشاط مع الإدارة المختصة في أمانة العاصمة المقدسة وشركة إجادة، معبرين عن شكرهم للأمانة على تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة والتي من شأنها ترفع من جودة الخدمات المقدمة.