أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة عمل تقنية (5S) لحلول تثبيت الرمال

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نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لمركز الإبداع البلدي اليوم ورشة عمل بعنوان: “تقنية 5S لحلول تثبيت الرمال والتربة” .

وأوضح مدير مركز الإبداع المهندس محمد عبدالعزيز خوج، أن الورشة تأتي تماشيًا مع مهام المركز في استقطاب أفضل التقنيات والممارسات العالمية التي تتلاءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المشاريع وجودة الحياة، مشيراً إلى أن تقنية الـ 5S تعد ابتكارًا عالميًا بإنتاج سعودي ١٠٠٪؜، وهي مناسبة أن يتم تنفيذها بالمملكة، وقال: “إن هدفنا الأول هو استقطاب أفضل الممارسات والتقنيات لحلول تواجه مشاكل أمانة العاصمة المقدسة”.

وبين أن هذه التقنية تساعد في رفع جودة المشاريع ورفع جودة الحياة والحد من المشاكل التي تواجهنا في الطرق والكباري التي قد تسبب في بعض الأحيان تشوهًا بصريًا ؛ حيث يسعى المركز إلى مواكبة التطور والخروج عن الأساليب التقليدية، كما يسعى دائمًا لكل جديد، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعتبر الأولى كورشة عمل، وفي السابق استقطبنا شركة مختصة في القماش الخرساني وتعتبر بديلة برش الجبال بالخرسانة حيث تمت كاجتماعات فقط.