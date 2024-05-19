أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال الصيانة لعدد من الجسور والطرق الرئيسية والدائرية بمكة المكرمة

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نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تشغيل وصيانة الجسور، العديد من أعمال الصيانة لعدد من الجسور والطرق الرئيسية والدائرية بمكة المكرمة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهودها في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات على الشوارع والطرق الدائرية والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضحت الأمانة؛ أن أولوية صيانة الطرق في العاصمة المقدسة تُحدد وفق معايير رئيسة، بهدف الحفاظ على جودة الطرقات، وضمان تنقل آمن للأهالي وضيوف الرحمن داخل أرجاء المدينة، مبينة أن المعايير تتمثل في تقييم حالة الطرق من خلال أجهزة تقنية متقدمة ترصد جميع الملاحظات التي تتطلب الصيانة، حيث تعمل الأمانة وفق إستراتيجية واضحة ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، مع وضع البرامج اللازمة لمعالجتها والمدد الزمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة.

وبيّنت أنها نفذت خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني محدد، تم البدء بها منذ بداية شهر شوال 1445هـ، جرى خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة التقاطعات على الطرق الدائرية والمحورية، والتي شملت أعمال الدهانات اللازمة والسفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات، وصيانة الأرصفة، وأعمال إزالة التشوه البصري، واستبدال فواصل التمدد، وأعمال الدهان السطحي للأسطح الخرسانية، مشيرةً إلى أن الأعمال المنفذة شملت عدد من التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري الثاني، والدائري الثالث بمساحات إجمالية تجاوزت 22 ألف م2، نفذ منها 12721 م2، فيما بقي 10625 م2 سيتم تنفيذهما خلال الأيام القادمة.

وقد شملت الأعمال المنفذة جسر التقاطع الدائري الثاني مع طريق الملك فهد بمساحه 3060 م2، وتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق المسجد الحرام بمساحة 1758 م2، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق عمر بن عبد العزيز بمساحة 3897 م2، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق ابراهيم الخليل بمساحة 4005 م2، فيما يتم العمل في جسرين والمتمثلة في جسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق الدائري الأوسط بمساحة 9212 م2 متر مربع، وجسر تقاطع الدائري الثاني مع طريق أجياد1، وأجياد 2 بمساحة 1412 م2، إضافة إلى أعمال إزالة التشوه البصري بالحواجز الخرسانية لجسور الطريق الدائري الثالث والتي تقدر مساحتها بـ 4500 م2، والتي شملت تقاطع طريق جبل ثور، وتقاطع طريق إبراهيم الخليل، وتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتقاطع حي الإسكان، وكذلك أعمال استبدال فواصل التمدد في تقاطع الدائري الثالث مع طريق إبراهيم الخليل، وأعمال الدهان السطحي للأسطح الخرسانية في تقاطعي الدائري الثالث مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ومع طريق عمر بن عبدالعزيز.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تولي شبكات الطرق عناية كبرى، من خلال المشاريع التي تشمل إنشاء وصيانة وتأهيل وتطوير، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء مكة المكرمة، وتأتي هذه الجهود متماشية مع مختلف البرامج والمشاريع الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وبما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.