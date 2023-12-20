أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أكثر من 32 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2023

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تولي أمانة العاصمة المقدسة اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التطوع، وإبراز دورها الريادي، وذلك انطلاقاً من إدراك عميق بأهمية تعزيز العمل التطوعي الذي يجني ثماره المجتمع أفرادًا ومؤسسات، خاصة وأن ذلك يُعد ضمن رؤية المستقبلية للوطن التي تطمح للوصول إلى المليون متطوع بحلول 2030 م.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأمانة أتاحت مؤخرًا العديد من الفرص التطوعية للمشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية والوطنية، وعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة ملائمة تلك الفرص لمختلف الأعمار من المتخصصين والطلاب والمتقاعدين، وجميع أطياف المجتمع الذين يملكون الوقت والخبرة ولديهم الرغبة في التطوع، والتي شهدت اقبال كبير من الشباب وشابات الوطن.

وأضاف أن هذه الفرص التطوعية التي نفذتها الأمانة شملت مجموعةً متنوعةً من المجالات، مثل تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، وإزالة النفايات، وزراعة الحدائق العامة الأشجار، وطمس كتابات الجدران والتوعية الصحية، والمبادرات الاجتماعية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي في المنطقة، حيث من أهم المبادرات التطوعية التي نفذتها الأمانة مؤخرا مبادرة “بيئتنا خضراء” والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك البيئي المستدام، والمشاركة في الزراعة وتنسيق الحدائق، وبمشاركة 70 متطوع ومتطوعة، وتستهدف زراعة 30,000 شجرة وشجيرة متنوعة و200,000 حولين، بالإضافة إلى إعداد برامج توعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على الاشجار، وبيان مواقعها وتحفيز موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في الاعمال التطوعية.

ونوه بأن الأمانة نفذت مؤخرًا ‏مبادرة تطوعية في جبل النور، وذلك تزامناً مع ‫اليوم العالمي للتطوع شهدت تنظيف منطقة جبل النور وغار حراء، وبمشاركة الأهالي و(50) متطوع ومتطوعة، وتهدف إلى حمل رسالة بيئية للمجتمع بعدم الاستهتار في رمي “المخلفات” و”المبعثرات” والمحافظة على نظافة الأماكن المقدسة، كما سجلت الأمانة مؤخرا ارتفاع كبير في مُعدَّلات التطوع في مكة المكرمة وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية التي نفذتها الأمانة خلال العام الحالي 2023 (32.515.5) ساعة تطوعية، استفاد منها نحو (9055) متطوعاً ومتطوعة، وذلك من خلال أكثر من 374 فرصة تطوعية طرحتها الأمانة، وبنسبة رضا تجاوزت 98%، حيث كل هذه الأرقام والزيادة الكبيرة في عدد المتطوعين، تعكس حرص الأمانة على تعزيز الوعي بأهمية التطوع، والتزامها بتوفير البيئة الجاذبة للمتطوعين، والمساهمة في تحسين جودة الحياة، والرقي بالخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة.