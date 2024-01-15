أمانة العاصمة المقدسة تنفذ سفلتة طرق رئيسة بمخططات ولي العهد

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة حاليًا أعمال مشروع سفلتة وإيصال الخدمات البلدية في مخططات ولي العهد (1-2-3-4)، حيث نفذت الأمانة سفلتة عددٍ من الطرق الرئيسة والطرق الداخلية بكمية أسفلت بلغت (44.533) م3 ، فيما بلغت أعمال الحفريات (59.000) م3، وأعمال ردم للتربة الصالحة من ناتج الحفر ‏(47.000) م3، بما يُسهم في ربط الشوارع وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، أبرمت مؤخرًا عددًا من العقود الجديدة لمشاريع خاصة بسفلتة مخططات المنح في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، من ضمنها مخططات ولي العهد(1-2-3-4)، إضافة إلى عددٍ من مخططات المنح الأخرى بالشرائع والعمرة والراشدية وغيرها، وبقيمة إجمالية بلغت 164 مليون ريال، حيث بدأت إدارة تنفيذ مشاريع الطرق والإنارة بوكالة المشاريع بالأمانة في تنفيذ هذه المشاريع وفق جدول زمني، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي وسكان كافة المخططات الجديدة بأم القرى مع إيصال الخدمات لها.

وأوضحت الأمانة بأن هذه المشاريع تم توقيعها مع عددٍ من الشركات الوطنية المتخصصة وذات الإمكانيات العالية، مبينة أنها شملت سفلتة العديد من مخططات المنح بمكة المكرمة مثل مخططات ولي العهد (1-2-3-4-5)، ومخطط العسيلة، ومخطط منح الشرائع رقم 12، ومخطط الخضراء، وإضافات المنح (12)، ومخطط جبل السيدة خديجة، ومخطط حي خميم بكدي، ومخطط روابي كدي، ومخطط العكيشية، ومخطط الريان للمنح، وتعديل مخطط محبس الجن، ومخطط العسيلة، ومخطط العمرة (11) والراشدية (2) وغيرها من المواقع.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة، في تأهيل وتطوير الطرق والمحاور الرئيسة بمخططات المنح، إلى جانب أعمال التحسينات والأرصفة والإنارة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم، توافقاً مع برامج جودة الحياة التي تنفذها الأمانة، وحفاظاً على المرافق العامة لتبقى في صورة حسنة بشكل مستمر.