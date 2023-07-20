أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مشاريع سفلتة مخططات المنح بأكثر من (164) مليون ريال

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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من العقود الجديدة لمشاريع خاصة بسفلتة مخططات المنح في مواقع متفرقة بمكة المكرمة.

وتهدف الأمانة من خلال خطتها التطويرية إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي وسكان أم القرى، والعمل على تطوير كافة مخططات مكة المكرمة، توافقاً مع برامج جودة الحياة التي تنفذها الأمانة، وحفاظاً على المرافق العامة لتبقى في صورة حسنة بشكل مستمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت أكثر من (164) مليون ريال، وهي ستة عقود مختلفة تم توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة وذات الإمكانيات العالية، مبيناً أن العقد الأول تضمن مشروع سفلته مخططات المنح بمكة المكرمة وبلغت قيمته (17,214,465) ريالاً، ويشمل مخططي ولي العهد (10) و(5)، أما العقد الثاني فقد شمل مشروع سفلتة مخططات المنح بمكة المكرمة وقيمته (6,168,462) ريالاً، ويشمل مخطط العسيلة، ومخطط منح الشرائع رقم 12 المعدل، ومخطط منح الشرائع رقم 12، ومخطط الخضراء، وإضافات المنح (12)، كما أن العقد الثالث لمشروع سفلتة مخططات منح بمكة المكرمة جاء بقيمة (14.186.434) ريالاً، ويشمل مخطط جبل السيدة خديجة، ومخطط حي خميم بكدي، ومخطط روابي كدي ومخطط العكيشية.

وأضاف أن العقد الرابع يتمثل في مشروع سفلتة مخططات المنح بمكة المكرمة المعدل وقيمته (17.149.858) ريالاً، ويشمل امتداد مخطط الريان للمنح وتعديل مخطط محبس الجن، والعقد الخامس لمشروع سفلته مخططات المنح للمناطق المستوية كمرحلة أولى، وقيمته (57.130.739) ريالاً، ويشمل مخططات منح ولي العهد (2) و(4) و(10) وعدداً من الشوارع الرئيسية، وأما العقد السادس والأخير فقد شمل مشروع سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية كمرحلة ثانية، وقيمته (53.013.356) ريالاً، ويشمل على مخططات منح ولي العهد (1) و(3) وامتداد(1) وعدداً من الشوارع الرئيسية ومخطط العسيلة ومخطط العمرة (11) والراشدية (2).

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها في تأهيل وتطوير الطرق والمحاور الرئيسة بمخططات المنح، إلى جانب أعمال التحسينات والأرصفة والإنارة فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً.